Путин заявил о возобновлении российской лунной программы

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Президент России Владимир Путин заявил, что в стране будет возрождена лунная программа. По словам российского лидера, речь идет о запуске на спутник Земли аппарата «Луна-25».

«Возобновим лунную программу. Речь о запуске с космодрома Восточный автоматического аппарата космического роботизированного комплекса "Луна-25"... Нам нужно успешно ответить на вызовы в освоении космоса, чтобы здесь на земле эффективнее решать национальные задачи развития, укреплять нашу безопасность и технологический суверенитет, создавать передовые разработки в области робототехники и микроэлектроники, экологии и медицины», - заявил президент во время вручения госнаград космонавтам.

Ранее Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко прибыли на космодром Восточный в рамках Дня космонавтики. Руководители прилетели на объект из Благовещенска на вертолете.