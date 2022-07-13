В США заявили, что успешно испытали гиперзвуковую ракету

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Недавно в США провели успешное испытание сверхзвуковой ракеты от компании Lockheed Martin. Тренировочный полет состоялся недалеко от побережья Южной Калифорнии. Эти испытания стали двенадцатым летным тестом и третьим испытанием с физическим пуском.

«Система вооружения AGM-183A достигла гиперзвуковой скорости», - пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в американских Военно-воздушных силах.

Теперь же компания готова перейти к комплексным испытаниям. Предполагается, что они пройдут в этом году.

Напомним, на днях в США ракета-носитель компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX воспламенилась во время старта испытаний, находясь на площадке. Она должна была участвовать в запуске космического корабля Starship.