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Ракета-носитель Илона Маска загорелась на стартовой площадке в Техасе

Анна Назайкина
10:48 12.07.2022
На кадрах виден мощный взрыв, который переходит в яркое огненное облако, после чего от ракеты начинает идти темно-серый дым.
© Видео: NASA © Фото: NASA
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В США ракета-носитель компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX воспламенилась во время старта испытаний, находясь на площадке. Момент происшествия попал в трансляцию NASA.

На кадрах виден мощный взрыв, который переходит в яркое огненное облако, после чего от ракеты начинает идти темно-серый дым.

Ракета, как планировалась, должна была участвовать в запуске космического корабля Starship. Испытания проходили накануне, 11 июля, в Техасе.

Ранее стало известно, что Маск отказался от идеи покупать социальную сеть Twitter. Как утверждалось, сторона предпринимателя имела претензии, связанные с тем, что компания не выполнила договорные обязательства.

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