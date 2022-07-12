Ракета-носитель Илона Маска загорелась на стартовой площадке в Техасе

На кадрах виден мощный взрыв, который переходит в яркое огненное облако, после чего от ракеты начинает идти темно-серый дым.

© Видео: NASA © Фото: NASA

В США ракета-носитель компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX воспламенилась во время старта испытаний, находясь на площадке. Момент происшествия попал в трансляцию NASA.

На кадрах виден мощный взрыв, который переходит в яркое огненное облако, после чего от ракеты начинает идти темно-серый дым.

Ракета, как планировалась, должна была участвовать в запуске космического корабля Starship. Испытания проходили накануне, 11 июля, в Техасе.

Ранее стало известно, что Маск отказался от идеи покупать социальную сеть Twitter. Как утверждалось, сторона предпринимателя имела претензии, связанные с тем, что компания не выполнила договорные обязательства.