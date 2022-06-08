Опыты, проведенные с клубникой, яблоками, помидорами и огурцами, закупленными в разных местах, показали, что продукты можно спокойно употреблять в пищу, не беспокоясь о возможных негативных последствиях.

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Масштабное исследование ученых показало, что загрязнение фруктов опасными пестицидами увеличилось на 53%. В Pesticide Action Network сообщили, что это произошло со времени последнего исследования, за 9 последних лет.

Корреспонденты «Звезды» решили проверить данные и закупились фруктами, овощами и ягодами. В опыте приняли участие клубника из Краснодарского края и Турции, а также яблоки, помидоры и огурцы.

Эксперты использовали специальное оборудование для проведения тестов, к примеру, провели с клубникой «первичное озоление», а затем перевели в раствор, чтобы определить наличие мышьяка и кадмия. По итогам исследований во всех образцах ягод, закупленных на рынках и супермаркетах, превышающих допустимое значение вредных примесей не обнаружено.

В аналогичном эксперименте с помидорами, огурцами и яблоками их проверили на наличие мышьяка, кадмия, свинца и ртути.

«Все образцы безопасны для питания. В некоторых чуть больше нитратов, но не выше допустимой нормы. Кадмия, мышьяка, свинца и ртути мы не нашли. В яблоках так же нет ни тяжелых металлов, ни каких-либо примесей», - рассказала «Звезде» начальник нижегородской лаборатории Мария Сойкина.

Негативное влияние пестицидов на здоровье доказано, и связано с раком, врожденной неполноценностью и сердечными заболеваниями. При этом безопасного количества не существует - даже минимальные дозы могут сказаться на здоровье. Как показали результаты исследования, проведенного «Звездой», россиянам такого опасаться не стоит - все соответствующие показатели продуктов находятся в норме. Европейская же комиссия уже объявила о временном отказе от правил зеленого земледелия, и это в период продовольственного кризиса.