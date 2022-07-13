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Тушите свет: как в Европе пытаются экономить энергию в преддверии суровой зимы

Алексей Алексеев
23:00 13.07.2022
Эксперты и политики считают, что ситуация с энергоресурсами становится критической.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Shan Yuqi, Xinhua, Global Look Press
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Курс евро впервые с 2002-го года опустился ниже одного доллара. Это сильно обеспокоило власти стран еврозоны. В ЕС уже высокая инфляция, а снижение стоимости европейской валюты означает очередное повышение цен. И все это на фоне тяжелейшего энергокризиса, который не удастся преодолеть до зимы. Впрочем, в Европе еще до ее прихода начали жестко экономить на электричестве. А в Венгрии правительство даже объявило чрезвычайное положение в области энергетики.

В Берлине хотят отключить ночную подсветку Бранденбургских ворот и государственного парламента. Из-за санкций, наложенных на РФ, и после постепенного отказа от российских энергоресурсов цены на электричество растут. Бургомистр Берлина Франциска Гиффай в связи с этим предложила экономить на иллюминации.

Еще раньше экономить свет задумались в Баварии, руководство города Аугсбург закрывает бассейны и фонтаны, и даже отключает часть светофоров. Без бассейнов останутся и жители Нюрнберга.

Власти Германии также намерены восстановить угольные теплоэлектростанции - самые вредные для экологии. Парламент уже принял соответствующий закон, его должно утвердить правительство. При этом поставки угля из России, на которые приходится 40 процентов от общего числа, остановятся с августа.  С 31 декабря Германия откажется и от российской нефти. Европейские аналитики последствия такого сценария  рассматривают однозначно - социальный взрыв.

«Существует драматический социальный кризис, который, вероятно, усугубится в ближайшие месяцы. Я не думаю, что конец уже наступил, особенно в отношении инфляции и цен, которые сильнее всего ударили по людям с низкими доходами», - говорит президент Института экономических исследований DIW Марсель Фрачшер.

В Брюсселе Еврокомиссия считает, что ситуация с газом на критическом уровне и рекомендует срочно переходить на другие виды топлива, сокращать потребление газа производствами, пропагандировать среди населения экономию. В крайнем случае - устанавливать лимиты на домохозяйства.  Электроэнергия подорожала уже  больше, чем на 40 процентов.

«В странах ЕС резко происходит падение реальных доходов населения. Это связано с очень быстром ростом инфляции. Например, если мы берем страны Прибалтики: Эстония, которая ближе всего к нам находится, уровень инфляции там достигает 21 процент. Если берем Великобританию, то уровень инфляции превышает 8,5 процента», - отмечает профессор финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Заместитель премьера румынского правительства Келемен Хунор на телевидении пугает граждан суровой зимой, которая уже совсем близко. 

«Нас ждет суровая зима, с инфляцией, которая вызвана не только ковидом, но и конфликтом на Украине. Цена за санкции против России, в первую очередь, будут оплачены странами Евросоюза. Мы должны были их вводить,  но надо быть честными: мы все заплатим цену этой зимой, которая станет самой суровой за последние 50-60 лет», - предсказывает он.

Британская газета Daily Mail сегодня вышла с заголовком «Счета за электричества ввергнут миллионы людей в нищету». Эксперты в статье заявляют, что годовые расходы  британцев на коммуналку могут вырасти с сегодняшних уже рекордных 1971 фунта стерлингов до 3245.

«Конфликт на Украине привел к росту цен на продовольствие и энергоносители, а это означает, что каждый житель Великобритании столкнется со снижением уровня жизни. В последний раз серьезная инфляция наблюдалась в 70-х годах, когда у нас было четыре разных правительства и четыре разных премьер-министра, так что в Британии может наступить нестабильный период», -  анализирует профессор Института современной британской истории в Королевском колледже Лондона Вернон Богданор.

Париж  на уровне правительства готовится к нехватке газа этой зимой. Доля российского топлива  во Франции - 17 процентов. Власти Венгрии заявили, что не поддержат никакие санкции, связанные с ограничением поставок пусть дорогого, но жизненно необходимого  российского голубого топлива.

По словам экспертов, в сфере энергобезопасности  европейские бюджеты просто не были готовы к такой цене на газ. А от угля и вовсе хотели отказываться, сейчас же он торгуется за 400-450 долларов за тонну.  Теперь, чтобы заводы не встали, властям приходится вливать в производства в миллиарды долларов субсидий на покупку все такого же углеводорода из России.

«Европейские государства, в частности, Германия, начинают субсидировать свою энергетику для того, чтобы все эти расходы огромные не переносились на конечного потребителя, потому что это вызовет социально-политический кризис», - ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

За доступный объем углеводорода, который был предусмотрен для Европы, сейчас в борьбу включаются азиатские игроки. Это не дает возможности европейцам говорить о скидках. Миф о холодной России уже этой зимой может развернуться в сознании европейцев на 180 градусов.

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