Россия и Иран договорились о сотрудничестве в сфере мирного атома

Представители «Росатома» 13 июля встретились с иранскими коллегами в Тегеране.

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Россия и Иран договорились усилить диалог и выйти на конкретные решения по сотрудничеству в сфере мирного атома. Об этом говорится в сообщении госкорпорации «Росатом».

Заместитель гендиректора «Росатома» по международной деятельности Николай Спасский во вторник, 13 июля, провел в Тегеране развернутые рабочие консультации с вице-президентом Организации по атомной энергии Ирана Бехрузом Камальванди и президентом Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами.

В пресс-релизе отмечается, что стороны обсудили основные вопросы текущей и перспективной повестки сотрудничества в сфере мирного использования ядерной энергии.

«Стороны договорились интенсифицировать диалог с выходом на конкретные решения», - подчеркнули в госкорпорации.

Ранее российский лидер Владимир Путин встретился с иранским коллегой Эбрахимом Раиси на полях Каспийского саммита в Ашхабаде. Лидеры двух стран обсудили политическое, экономическое и культурное сотрудничество.