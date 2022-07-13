Обстреляли Никольский монастырь: кадры последствий атаки ВСУ на Донецк

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Два человека погибли при обстреле Донецка, еще один получил ранения. Одной женщине невероятно повезло - она вышла за водой за пару минут до того, как в ее квартиру угодил украинский снаряд.

Сейчас идет очень сильный арт-обстрел Горловки - украинские боевики нанесли удар из района Сухой Балки. Реактивными снарядами «Градов» накрыло сразу несколько городских кварталов. Киевские каратели продолжают обстреливать и Волновахский район ДНР.

Никольский монастырь подвергается все более и более жестким обстрелам. Местные жители, которые изначально укрывались в стенах обители, за это время смогли эвакуироваться. Но здесь остается дом престарелых, остаются старики, остаются лежачие больные. И те, кто им помогают.

И остаются священнослужители. Сегодня силами Народной милиции, армии ДНР и МЧС пытаются осуществить эвакуацию. Но это осложняется тем, что обстрелы продолжаются постоянно. За территорией монастыря горит один из домов.

Судя по всему, украинские войска увидели машины, которые должны были эвакуировать пожилых людей из дома престарелых. И сейчас методично разбивают выстрел за выстрелом, разбивают подход к нему.

Обстрелы продолжаются уже три часа. Очередным попаданием подожгли на территории трапезную, библиотеку. В дыму люди пытаются спасти то, что могут. Там, к счастью, не было людей. Люди больше в укрытиях. Судьба сегодняшней эвакуации также не ясна на данный момент, и обстрелы продолжаются и продолжаются.

Ранее сообщалось, что во вторник, 12 июля, украинские войска обстреляли Луганск. По нему выпустили девять ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Дмитрий Астрахань и Николай Баранов.