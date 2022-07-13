В России подешевели овощи

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Со 2 по 8 июля в России наблюдалось падение цен на плодоовощную продукцию. Также подешевели гречка и сахар-песок, а рис на прошедшей неделе перестал расти в цене. Об этом сообщается в отчёте Росстата.

Согласно данным ведомства, цены на капусту в среднем упали на 13 %, свекла подешевела на 8 %, а картошка — на 7,6 %. Подешевели и некоторые другие продукты.

«За период со 2 по 8 июля 2022 г. снизились цены: на сахар-песок – на 1,3%, крупу гречневую – на 1,1%, яйца куриные – на 1,0%, макаронные изделия – на 0,6%», - отмечает Росстат.

В то же время фруктово-ягодные консервы для детского питания выросли в цене на 0,6%, сухие молочные смеси для детей — на 0,2 %. Незначительно подорожали хлебобулочные изделия, растут цены на сосиски и маргарин.

Ранее американский телеканал CBS заявил, что российский рубль стал самой крепкой национальной валютой в 2022 году. Эксперты считают, что стабильный курс рубля обеспечивает экономическую стабильность России в условиях санкций.