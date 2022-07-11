Посол ЛНР: Украина пытается удержать Северск с помощью заградотрядов

Есть данные о десятках расстрелянных при попытке к бегству.

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Украинские войска удерживают город Северск в Бахмутовском районе только с помощью заградотрядов. Об этом сегодня сообщил посол Луганской Народной Республики Родион Мирошник. По его словам, бойцы ВСУ сейчас перемещаются в пригород.

«В Северске сейчас остаются подразделения тербатов и наскоро мобилизованных нацгвардейцев. Более-менее обученные части ВСУ отвели в пригород или дальше в сторону Славянска. Боевики нацформирований расположились на западной окраине и в буквальном смысле отстреливают «побратимов» при попытке к бегству из городка», - сообщил Мирошник.

По его словам, есть данные о десятках расстрелянных при попытке к бегству. Также якобы периодически вспыхивают перестрелки «между своими».

«Подразделения союзных войск активно отрабатывают из артиллерии пригороды, где боевики нарыли целые укрепрайоны. Наши штурмовые подразделения в город ещё не вошли, но находятся очень близко и готовятся к зачистке города», - добавил посол.

Напомним, ранее посол ЛНР в России показал видео перехвата украинской ракеты над Луганском. Яркую вспышку в небе можно было наблюдать вечером воскресенья, 10 июля.