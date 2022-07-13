В Госдепе оценили возможность увеличения давления на финансовый сектор РФ

© Фото: Артур Габдрахманов, РИА Новости

Новые санкции против Росси могут включать в себя увеличение давления на финансовый сектор. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по противодействию угрозам, финансам и санкциям Эрик Вудхаус.

Отвечая на вопрос журналистов о новых возможных ограничения против российских банков, он отметил, что подобные меры могут стать «одной из возможностей и механизмом» для увеличения давления. По словам Вудхауса, решение о возможном дальнейшем отключении банков РФ от системы SWIFT должны принимать российские банки.

Ранее в МИД России заявили, что ответные санкции могут быть весьма болезненными для западных стран. Директор Департамента экономического сотрудничества Дмитрий Биричевский добавил, что Запад изнуряет собственную экономику, вводя ограничительные меры в отношении России.