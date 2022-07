Необычно долгий и упорядоченный «сигнал пришельцев» зафиксирован в созвездии Цефея Анна Касаткина Ученые отмечают, что никогда не сталкивалась с подобными радиовсплесками.

© Фото: Adam Evans. M31, the Andromeda Galaxy (now with h-alpha)Uploaded by NotFromUtrecht, CC BY 2.0, Wikimedia

Читайте нас на: