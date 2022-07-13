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Необычно долгий и упорядоченный «сигнал пришельцев» зафиксирован в созвездии Цефея

Анна Касаткина
18:54 13.07.2022
Ученые отмечают, что никогда не сталкивалась с подобными радиовсплесками.
Необычно долгий и упорядоченный «сигнал пришельцев» зафиксирован в созвездии Цефея
© Фото: Adam Evans. M31, the Andromeda Galaxy (now with h-alpha)Uploaded by NotFromUtrecht, CC BY 2.0, Wikimedia
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В созвездии Цефея обнаружен необычный радиовсплеск, так называемый «сигнал пришельцев», четко структурированный и длившийся дольше обычного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Массачусетского технологического института.

Как объяснил научный сотрудник института Даниэль Микилли, радиовсплеск, по сравнению с аналогичными, длился очень долго - около трех секунд. Кроме того, в его структуре присутствовали четкие периодические структуры длиной в несколько сотен миллисекунд.

«Мы никогда раньше не стакивались с подобной периодичностью космических радиосигналов», - заявил Микилли.

Загадочные FRB-всплески, которые еще называют «радиосигналами пришельцев», случайно открыли в 2007 году во время наблюдений за нейтронными звездами-пульсарами в австралийской обсерватории Паркса (Parkes Observatory). Они представляют собой очень короткие и мощные радиосигналы с необъяснимой периодической структурой, а источник всплесков расположен на гигантском расстоянии от Земли.
Астрономы пока не могут объяснить возникновение подобных вспышек.

Изучением FRB-всплесков ученые занимаются при помощи специально созданного для этого канадского телескопа CHIME и в китайской обсерватории FAST с крупнейшим радиотелескопом на Земле.

Ранее астрономы из Сиднейского университета обнаружили неизвестные радиосигналы, исходящие из центра галактики Млечный Путь. Необычные радиоволны могут свидетельствовать о новом классе звездных объектов, считают в университете.

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