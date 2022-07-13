В стране и мире Коронавирус ВОЗ призывает все страны мира вернуть масочный режим Анна Назайкина Глава организации выразил обеспокоенность в связи с растущей тенденцией смертности от коронавируса. © Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости Читайте нас на: Во Всемирной организации здравоохранения обратились ко всем странам мира с призывом вернуть масочный режим из-за нового всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией. О необходимости ношения данного средства индивидуальной защиты заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус. «Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников. Я также обеспокоен растущей тенденцией смертности», - заявил он. Ранее московские власти призвали жителей столицы вновь надевать медицинские маски в закрытых помещениях. Впоследствии с такой же рекомендацией обратился к жителям Санкт-Петербурга губернатор Александр Беглов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика