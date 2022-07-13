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ВОЗ призывает все страны мира вернуть масочный режим

Анна Назайкина
18:31 13.07.2022
Глава организации выразил обеспокоенность в связи с растущей тенденцией смертности от коронавируса.
ВОЗ призывает все страны мира вернуть масочный режим
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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Во Всемирной организации здравоохранения обратились ко всем странам мира с призывом вернуть масочный режим из-за нового всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией.

О необходимости ношения данного средства индивидуальной защиты заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников. Я также обеспокоен растущей тенденцией смертности», - заявил он.

Ранее московские власти призвали жителей столицы вновь надевать медицинские маски в закрытых помещениях. Впоследствии с такой же рекомендацией обратился к жителям Санкт-Петербурга губернатор Александр Беглов.

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