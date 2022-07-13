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Под Калининградом состоялась репетиция парада Балтфлота ко дню ВМФ

18:36 13.07.2022
Тренировка, основная задача которой отработать строй, собрала немало зрителей. Торжества пройдут 31 июля. В праздничных мероприятиях в Балтийске будет задействовано 45 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения флота, а также больше тысячи моряков-балтийцев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Под Калининградом, в Балтийске, состоялась репетиция военно-морского парада ко Дню ВМФ России. Корабли прошли строго «по ниточке» в узком фарватере морского канала.

Тренировка, основная задача которой отработать строй, уже собрала немало зрителей. Торжества пройдут 31 июля. В праздничных мероприятиях в Балтийске будет задействовано 45 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения флота, а также больше тысячи моряков-балтийцев.

Запланирована и воздушная часть. В небе над акваторией морского канала пролетят 14 самолетов и вертолетов: среди них фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также ударные и транспортно-боевые Ми-24 и Ми-8.

Ранее «Звезда» показала, как выглядят морские учения сил постоянной готовности Балтфлота. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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