Под Калининградом состоялась репетиция парада Балтфлота ко дню ВМФ

Тренировка, основная задача которой отработать строй, собрала немало зрителей. Торжества пройдут 31 июля. В праздничных мероприятиях в Балтийске будет задействовано 45 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения флота, а также больше тысячи моряков-балтийцев.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Под Калининградом, в Балтийске, состоялась репетиция военно-морского парада ко Дню ВМФ России. Корабли прошли строго «по ниточке» в узком фарватере морского канала.

Тренировка, основная задача которой отработать строй, уже собрала немало зрителей. Торжества пройдут 31 июля. В праздничных мероприятиях в Балтийске будет задействовано 45 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения флота, а также больше тысячи моряков-балтийцев.

Запланирована и воздушная часть. В небе над акваторией морского канала пролетят 14 самолетов и вертолетов: среди них фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также ударные и транспортно-боевые Ми-24 и Ми-8.

Ранее «Звезда» показала, как выглядят морские учения сил постоянной готовности Балтфлота.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов