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Google оштрафовали на 11 млн рублей за фейки о спецоперации и ролики украинских националистов

Анна Назайкина
12:27 21.04.2022
В частности, суд решил оштрафовать компанию на 4 млн рублей за распространение на YouTube недостоверной информации о потерях в ходе спецоперации на Украине.
Google оштрафовали на 11 млн рублей за фейки о спецоперации и ролики украинских националистов
© Фото: Pixabay
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Google оштрафовали на 11 млн рублей за распространение на YouTube пропагандистских материалов украинских нацбатов и недостоверных данных о погибших в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Соответствующее решение огласил мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы.

«Признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 000 000 руб.», - говорится в сообщении.

Также суд решил оштрафовать Google на 4 млн рублей за распространение на YouTube недостоверной информации о потерях в ходе спецоперации на Украине. Компанию признали виновной в совершении правонарушения, которое предусматривается ч. 2 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях.

В конце марта Meta* признали в России экстремистской организацией. Кроме того, решением Тверского суда Москвы была запрещена на территории РФ работа принадлежащих компании соцсетей Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность. Такое решение было принято из-за снятия запрета для жителей некоторых стран на размещение данных, содержащих призывы к насилию против российских граждан.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить жителей Донбасса, подвергшихся геноциду, а также демилитаризовать и денацифицировать страну.

* Meta Platfoms - организация, признанная экстремистской на территории РФ.

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