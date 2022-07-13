Недомытые и без фонтанов: экономист оценил меры властей ФРГ для экономии электроэнергии
Ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, доктор экономических наук Виктор Мартынов в беседе со «Звездой» оценил меры, которые власти Германии принимают для экономии электроэнергии.
Так, жителей страны попросили меньше времени проводить в душе, а также снизить градус обогрева дома. Для экономии электричества также планируется выключать уличное освещение и фонтаны. Кроме того, было предложено после полуночи выключать подсветку некоторых зданий и объектов. Например, у Бранденбургских ворот и здания берлинского сената.
«Многого на этом не сэкономишь. В первую очередь потребление электроэнергии - это не ЖКХ-сектор и не фонтаны. Это промышленность, а промышленность, безусловно, без стабильного источника энергии, каким является газовая генерация, может иметь большие проблемы», - сказал он.
По словам Мартынова, такие меры не дадут никаких результатов, они являются популизмом.
«Вы сэкономите долю процента. Вы создадите для населения видимость, что что-то делается, но на самом деле это ничего не дает», - заявил эксперт.
Он объяснил, что электроэнергия в Германии поступает из нескольких источников - солнце и ветер, атомные, угольные электростанции и газ.
Ранее журналист газеты Deutsche Wirtschaft Nachrichten Марк Фридрих писал, что антироссийские санкции и энергетическая политика Германии обернутся для нее крахом.