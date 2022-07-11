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DWN: антироссийские санкции и энергетическая политика ФРГ приведут ее к краху

Максим Крюков
00:59 11.07.2022
По словам автора статьи, политические ошибки немецких властей привели к тому, что Берлин «катапультировался на обочину».
DWN: антироссийские санкции и энергетическая политика ФРГ приведут ее к краху
© Фото: imagebroker Stefan Auth Globallookpress
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Введенные ограничительные меры против России, а также энергетическая политика немецких властей, которая оказалась «провальной», приведут Германию к краху. С таким заявлением выступил журналист газеты Deutsche Wirtschaft Nachrichten Марк Фридрих.

По данным автора статьи, в стране зафиксировано снижение профицита торговли за май до 500 миллионов евро, а за первые пять месяцев 2022 года разница между экспортом и импортом сократилась до 70,7%, если приводить сравнение с показателями прошлого года.

«Германия массово теряет производительность и конкурентоспособность, что будет стоить ей рабочих мест, социального обеспечения и процветания», - написал журналист.

По его словам, политические ошибки немецких властей привели к тому, что Берлин «катапультировался на обочину».

«Вы стоите перед руинами грандиозно провальной энергетической политики, которая была идеологически ослеплена», - отметил он.

Кроме того, Фридрих обратил внимание на тотальный провал рестрикций в отношении РФ, которые наносят вред только экономике Германии. Журналист выразил мнение, что страна находится в самом разгаре «перелома», и в ФРГ наблюдается величайший за последние несколько десятилетий кризис.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что проблема с энергоресурсами будет актуальна для Германии еще годы. Политик отметил, что власти Германии готовятся бороться с дефицитом газа и в дальнейшем собираются полностью перейти на возобновляемые источники энергии.

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