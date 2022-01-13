На Красной площади демонтировали памятник Минину и Пожарскому

На Красной площади в Москве для проведения реставрационных работ демонтировали памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. Об этом рассказали в Государственном историческом музее.

«В конце декабря 2021 года были завершены работы по оборудованию павильона над памятником Минину и Пожарскому, проведению испытаний кран-балки и инженерному оборудованию павильона», - подчеркнули в пресс-службе музея.

Уточняется, что в четверг, 13 января, скульптура была успешно поднята с помощью кран-балки с постамента и перенесена на реставрационно-монтажный стол.

Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин подчеркнул, что демонтаж памятника стал самым опасным и ответственным моментом реставрационных работ. Реставраторы приступят к детальному обследованию памятника и процессу реставрации.

В процессе работы будет удален технологический каркас фигур и остатки формовочной смеси через технологические отверстия, проведена реставрация внутренней и внешней поверхностей скульптур и барельефов, замена каркаса плинта.

В Государственном историческом музее подчеркнули, что работы по реставрации памятника будут завершены к ноябрю 2022 года. Стоимость работ составляет 55 миллионов рублей.

В октябре прошлого года в Санкт-Петербурге началась реставрация одного из главных символов города - «Медного всадника» на Сенатской площади.

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