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Литва подготовит инфраструктуру для бригады НАТО к 2025 году

Андрей Аркадьев
13:26 13.07.2022
В частности, речь идет о расширении военных городков в Рукле и Пабраде для размещения до 4 000 военнослужащих, в Вильнюсе, в западной части Литвы, а также в городе Шяуляй - до 2,5 тысячи военнослужащих.
Литва подготовит инфраструктуру для бригады НАТО к 2025 году
© Фото: www.nato.int
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К 2024-2025 годам Вильнюс подготовит военную инфраструктуру для размещения на территории Литвы бригады НАТО, сообщил глава Минобороны страны Арвидас Анушаускас у себя в социальных сетях.

В частности, речь идет о расширении военных городков в Рукле и Пабраде, где можно разместить до 4 000 военнослужащих, в Вильнюсе, в западной части Литвы, а также в городе Шяуляй - до 2,5 тысячи военнослужащих.

Глава военного ведомства Литвы отметил, что в общей сложности стоимость инфраструктурных проектов составит пять миллионов евро. По его словам, имеется база для учений и дислокации ротационных подразделений. Возведен один постоянный военный лагерь, строятся еще три временных и два постоянных лагеря.

Ранее инфраструктуру к развертыванию в республике бригады НАТО в полном объеме планировалось подготовить к 2027 году.

Накануне сообщалось, что страны НАТО и Евросоюза намерены улучшить отслеживание поставленных на Украину вооружений из-за опасений в его попадании на черный рынок в Европе, поскольку местоположение оружия после пересечения украинской границы сейчас западным странам неизвестно.

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