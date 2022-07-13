Посылка от Вашингтона: кто на самом деле на Украине получит бесшумные снайперские винтовки

Отмечается, что данные винтовки могут наносить поражение даже легкобронированной технике.

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Вашингтон поставит Киеву 30 крупнокалиберных винтовок Accuracy International, патроны Magnum, оптические прицелы и глушители для бесшумной стрельбы. Тендер был обнародован на официальном портале государственных закупок США. Также там указывается, что данное оружие должно перейти в руки украинских полицейских и пограничников.

Зачем в действительности Соединенные Штаты передают данное оружие Украине, на условиях анонимности рассказал в беседе с RT отставной снайпер ГРУ Министерства обороны с опытом службы в горячих точках.

«Данная винтовка с патроном Magnum 338-го калибра предназначена для ведения высокоточной стрельбы с большой дистанции. Обычным полицейским такие винтовки не нужны. Полиция же не ходит по дворам со снайперскими винтовками с глушителями наперевес и не “снимает” алкоголиков, которые пьют коктейли в парке», - заметил он.

Он считает, что таким образом в США решили подготовить бойцов Вооруженных сил Украины к городским боям. Для этих целей военнослужащих обеспечивают таким оружием.

«Городские склады будут заполнены этим оружием. И часть личного состава, не исключено, уже обучается ведению городского боя с применением высокоточного оружия», - сказал отставной снайпер ГРУ.

Подполковник в отставке, директор Музея противовоздушной обороны в Балашихе Юрий Кнутов объяснил, что данное оружие предназначено для спецподразделений. Он отметил, что винтовки, о которых идет речь, могут наносить поражение даже легкобронированной технике.

«Учитывая, что сейчас идут полномасштабные боевые действия, я сомневаюсь, что винтовки эти вообще дойдут до полиции», - говорит подполковник в отставке, директор Музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов.

По мнению эксперта, существует риск того, что данное оружие в конечном итоге окажется в руках торговцев черного рынка, который после начала поставок западного оружия Киеву начал расширяться.

«Судя по информации из СМИ и интернет-источников, нечистые на руку офицеры и сержантский состав ВСУ торгуют полученным у Запада вооружением... Для этого много не надо: достаточно обладать правом списания оружия. Какой-нибудь офицер напишет, что винтовка утеряна в бою или повреждена и подлежит списанию», - добавил он.

Ранее RT опубликовал расследование, в котором рассказывается об интернет-площадках черного рынка, где украинцы продают западное оружие. Кроме того, журналист издания представился заинтересованным покупателем и предложил продавцам маркетплейса заключить сделку.