Паоло Ваноли покинул пост главного тренера ФК «Спартак»

В клубе отметили, что Ваноли оставил свою должность по ряду обстоятельств, не зависящих от «Спартака».

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Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Паоло Ваноли покидает свой пост. Вместе с ним свои должности в клубе оставляют и его помощники.

«Пригласив итальянского специалиста в конце прошлого года, наш клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество. И своей работой за эти полгода, которая привела красно-белых к первой за 19 лет победе в Кубке России, Паоло доказал свой профессионализм», - сообщает пресс-служба «Спартака».

В клубе отметили, что Ваноли оставил свою должность по ряду обстоятельств, не зависящих от «Спартака».

Ранее московский «Спартак» впервые за 19 лет выиграл финал Кубка России. Встреча с московским «Динамо» на стадионе в «Лужниках» завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Это 14 трофей в истории клуба.