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В Росавиации опровергли сообщения о проведенной Александру Нерадько операции

Ян Брацкий
13:50 13.07.2022
В ведомстве уточнили, что его глава находится на больничном и проходит курс реабилитации.
В Росавиации опровергли сообщения о проведенной Александру Нерадько операции
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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В Росавиации опровергли сообщения о проведенной главе ведомства Александру Нерадько операции. Ранее ряд СМИ сообщили о его госпитализации в реанимацию одной из больниц.

«Руководитель Росавиации  на больничном. Проходит курс реабилитации. Факты в СМИ об операции не соответствуют  действительности. Руководитель Росавиации постоянно находится на оперативной связи и осуществляет контроль деятельности агентства», - сообщили «Звезде» в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Нерадько упал с велосипеда. Врачи якобы диагностировали у него переломы ребер, костей таза, а также многочисленные ушибы и гематомы на лице и провели операцию.

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