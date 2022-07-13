В Росавиации опровергли сообщения о проведенной Александру Нерадько операции

В ведомстве уточнили, что его глава находится на больничном и проходит курс реабилитации.

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В Росавиации опровергли сообщения о проведенной главе ведомства Александру Нерадько операции. Ранее ряд СМИ сообщили о его госпитализации в реанимацию одной из больниц.

«Руководитель Росавиации на больничном. Проходит курс реабилитации. Факты в СМИ об операции не соответствуют действительности. Руководитель Росавиации постоянно находится на оперативной связи и осуществляет контроль деятельности агентства», - сообщили «Звезде» в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Нерадько упал с велосипеда. Врачи якобы диагностировали у него переломы ребер, костей таза, а также многочисленные ушибы и гематомы на лице и провели операцию.