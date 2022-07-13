СМИ: глава Росавиации госпитализирован в реанимацию после падения с велосипеда

Сообщается, что главе ведомства провели операцию, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

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Глава Росавиации Александр Нерадько доставлен в реанимацию одной из больниц с множественными переломами и ушибами. По предварительным данным, глава ведомства упал с велосипеда. О происшествии сообщил Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что у Нерадько диагностированы переломы ребер, костей таза, а также многочисленные ушибы и гематомы на лице. Главе ведомства провели операцию, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

В Росавиации инцидент комментировать отказались. Источник «Звезды» сообщил, что Нерадько официально находится на больничном.