В стране и мире В Кремле ответили на вопрос о возможной отставке Борисова с поста вице-премьера Анна Назайкина Ранее в СМИ появились данные, что вице-премьер, курирующий вопросы оборонно-промышленного комплекса, якобы может уйти с должности и занять пост главы Роскосмоса. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: В Кремле ответили на вопрос о возможной отставке Юрия Борисова с поста заместителя председателя правительства Российской Федерации. «Мы никогда кадровые дела не анонсируем. Мы по факту сообщаем о подписанных президентом указах», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в СМИ появились данные, что вице-премьер, курирующий вопросы оборонно-промышленного комплекса, якобы может уйти с должности, чтобы занять пост главы Роскосмоса. Накануне глава государства Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым увеличивается число заместителей премьера страны с десяти до одиннадцати. Таким образом, была введена новая должность - заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика