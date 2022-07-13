В Кремле ответили на вопрос о возможной отставке Борисова с поста вице-премьера
Ранее в СМИ появились данные, что вице-премьер, курирующий вопросы оборонно-промышленного комплекса, якобы может уйти с должности и занять пост главы Роскосмоса.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
В Кремле ответили на вопрос о возможной отставке Юрия Борисова с поста заместителя председателя правительства Российской Федерации.
«Мы никогда кадровые дела не анонсируем. Мы по факту сообщаем о подписанных президентом указах», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появились данные, что вице-премьер, курирующий вопросы оборонно-промышленного комплекса, якобы может уйти с должности, чтобы занять пост главы Роскосмоса.
Накануне глава государства Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым увеличивается число заместителей премьера страны с десяти до одиннадцати. Таким образом, была введена новая должность - заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли РФ.