Камуфлированные вертолеты летают над протестующими в столице Шри-Ланки

Как сообщается, в настоящий момент протестующие пытаются штурмовать офис главы правительства страны, однако против них применили слезоточивый газ.

© Видео: Rasiya_Twitz, Twitter © Фото: Rasiya_Twitz, Twitter

Камуфлированные вертолеты начали кружить над протестующими в столице Шри-Ланки Коломбо. Видео происходящего было опубликовано в Сети. На кадрах видно, как над разгневанной толпой, скандирующей лозунги, пролетает борт.

В настоящий момент протестующие пытаются штурмовать офис главы правительства страны, однако против них применили слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости, который находится в Коломбо.

Ранее в СМИ появились данные, что власти страны объявили ЧС на фоне сложившейся ситуации. Сегодня ночью ряд изданий написали, что глава государства Готабая Раджапакса улетел из Шри-Ланки на Мальдивы. Как утверждалось, он покинул страну вместе со своей супругой и двумя телохранителями.

Накануне стало известно, что Раджапакса подал в отставку, его заявление передали высокопоставленному чиновнику в правительстве, который представит его спикеру парламента.