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СМИ: экс-замглавы МЧС Гуровича задержали в Москве

Анна Назайкина
11:52 13.07.2022
По данным собеседника издания, бывшего заместителя главы ведомства подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве мобильного госпиталя в Иваново.
СМИ: экс-замглавы МЧС Гуровича задержали в Москве
© Фото: МЧС РФ
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Бывшего заместителя главы МЧС Андрея Гуровича задержали в Москве, передает РБК, ссылаясь на источник.

По данным собеседника издания, бывшего заместителя главы ведомства подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве мобильного госпиталя в Иваново.

«Гурович был задержан по представлению сотрудников ФСБ во вторник, 12 июля, по месту жительства», - приводятся его слова.

В свою очередь, «Коммерсантъ» пишет, что Гуровичу инкриминируют ущерб в размере 350 миллионов рублей при строительстве медучреждения для заболевших коронавирусной инфекцией.

Также утверждается, что главным фигурантом дела является именно Гурович, однако есть и другие лица, но их уголовное преследование еще не началось.

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