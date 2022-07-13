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Водитель, насмерть сбивший в Люберцах двух человек, заключен под стражу

Ян Брацкий
12:18 13.07.2022
В результате ДТП в Люберцах два человека погибли, еще один находится на лечении.
Водитель, насмерть сбивший в Люберцах двух человек, заключен под стражу
© Фото: ТРК "Звезда"
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Водитель каршеринга, совершивший наезд на группу пешеходов в подмосковных Люберцах, заключен под стражу в СИЗО на два месяца. Об этом рассказала руководитель пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

«Водителю автомобиля каршеринга, совершившему ДТП, в результате которого погибли два человека, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», - сказала Петрова.

Смертельное ДТП произошло в понедельник, 11 июля. Водитель каршерингового авто, по данным областного главка МВД, выехал на встречную полосу и сбил трех человек, которые начали переходить дорогу на зеленый сигнал светофора. После этого он врезался в припаркованное у остановки такси. Позже стало известно, что двое пострадавших скончались в больнице. Еще один пешеход, 14-летняя девочка, находится на лечении.

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