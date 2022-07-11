Двое пострадавших в ДТП с машиной каршеринга в Люберцах скончались

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Два пешехода скончались после происшествия с автомобилем каршеринга в подмосковных Люберцах. Третья пострадавшая, несовершеннолетняя девушка, находится на амбулаторном лечении. Об этом сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП в Люберцах», - также говорится в заявлении.

По предварительной информации, автомобиль совершил наезд на пешеходов, переходящих проезжую часть по пешеходному переходу. Сейчас пострадавшим продолжают оказывать медпомощь.

Ранее сообщалось, что в результате трагедии три человека, среди которых 14-летняя девочка, были доставлены в больницу. Сам инцидент произошел в 16.25 в понедельник, 11 июля, под адресу Октябрьский проспект, 112. По неустановленной причине авто выехало на встречную полосу и сбило троих пешеходов. После этого машина врезалась в автомобиль такси, припаркованный рядом с автобусной остановкой.