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Вооруженные силы России сбили четыре украинских самолета за сутки

11:50 13.07.2022
Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, три самолета противника были уничтожены истребителями, а один - силами ПВО.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Вооруженные силы России сбили четыре украинских самолета за сутки. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. 

«Российскими истребителями сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: Су-25 и Су-24 в районах населенных пунктов Новоукраинка и Барвенково Донецкой Народной Республики, а также один МиГ-29 в районе Баштанки Николаевской области», - заявил Конашенков. 

Еще один украинский штурмовик Су-25 уничтожен российскими средствами ПВО. По словам Игоря Конашенкова, это произошло в районе населенного пункта Широкое в Николаевской области. 

Официальный представитель Минобороны сообщил, что также за сутки российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Дибровное, Глубокое, Лукьянцы, Бражковка, Липцы, Песчаное в Харьковской области, а также в районе Снегиревки в Николаевской области и Карповки в ДНР. 

«Перехвачено пять украинских баллистических ракет "Точка-У" над населенными пунктами Веселая Тарасовка, Покровское, Константиновка, Лисичанск Луганской Народной Республики и Костырка Херсонской области», - добавил Конашенков. 

Еще, по его словам, в воздухе были сбиты 18 украинских снарядов РСЗО «Ураган». Это произошло в районе Луганска и населенных пунктов Родаково, Смелое, Зимогорье, Лотиково (ЛНР), Харцызск, Авдеевка, Карповка (ДНР), а также Топольское, Долгенькое, Сулиговка (Харьковская область).

Кроме этого, Игорь Конашенков раскрыл результаты ракетного удара по ВСУ в Николаеве.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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