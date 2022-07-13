Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, три самолета противника были уничтожены истребителями, а один - силами ПВО.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России

Вооруженные силы России сбили четыре украинских самолета за сутки. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Российскими истребителями сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: Су-25 и Су-24 в районах населенных пунктов Новоукраинка и Барвенково Донецкой Народной Республики, а также один МиГ-29 в районе Баштанки Николаевской области», - заявил Конашенков.

Еще один украинский штурмовик Су-25 уничтожен российскими средствами ПВО. По словам Игоря Конашенкова, это произошло в районе населенного пункта Широкое в Николаевской области.

Официальный представитель Минобороны сообщил, что также за сутки российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Дибровное, Глубокое, Лукьянцы, Бражковка, Липцы, Песчаное в Харьковской области, а также в районе Снегиревки в Николаевской области и Карповки в ДНР.

«Перехвачено пять украинских баллистических ракет "Точка-У" над населенными пунктами Веселая Тарасовка, Покровское, Константиновка, Лисичанск Луганской Народной Республики и Костырка Херсонской области», - добавил Конашенков.

Еще, по его словам, в воздухе были сбиты 18 украинских снарядов РСЗО «Ураган». Это произошло в районе Луганска и населенных пунктов Родаково, Смелое, Зимогорье, Лотиково (ЛНР), Харцызск, Авдеевка, Карповка (ДНР), а также Топольское, Долгенькое, Сулиговка (Харьковская область).

Кроме этого, Игорь Конашенков раскрыл результаты ракетного удара по ВСУ в Николаеве.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов