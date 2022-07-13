В Киеве накрыли группу, которая переправляла за границу украинцев призывного возраста

На пакете поддельных документов преступники зарабатывали от 800 до 2 тысяч долларов. Стоимость зависела от сроков их оформления.

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Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации в Киеве подпольной типографии, которая занималась подделкой справок о непригодности к воинской службе. Об этом сообщили в украинском ведомстве.

«Нейтрализована преступная группа, которая занималась незаконной переправкой за границу украинских граждан призывного возраста. Злоумышленники предлагали своим клиентам поддельные удостоверения военнообязанных и справки о непригодности к военной службе», - говорится сообщении в Telegram-канале.

На пакете поддельных документов преступники зарабатывали от 800 до 2 тысяч долларов. Стоимость зависела от сроков их оформления.