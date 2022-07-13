В ЛНР заявили, что ВСУ могли нанести удар по городу «Точкой-У»

Падения ракет и осколков, взрывы и возгорания фиксируются в районе Александровки, Тепличного и Родаково, уточнил глава представительства ЛНР Родион Мирошник.

© Фото: Новости Шеремета Девять с половиной, ВКонтакте

Удар по Луганску, скорее всего, был нанесен украинской ракетой «Точка-У» с позиций ВСУ в районе города Часов Яр, который находится на расстоянии около 100 километров. Об этом заявил глава представительства Луганской Народной Республики Родион Мирошник. Ни одна из выпущенных ракет до города не долетела, уточнил он. Все были сбиты на подлете средствами ПВО.

«По предварительным данным, удар был нанесен ракетными тактическими комплексами "Точка-У" из расположений украинских боевиков в районе города Часов Яр. Ни одна из ракет до Луганска не долетела... Падения ракет и осколков, взрывы и возгорания фиксируются в районе Александровки, Тепличного, Родаково», - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Накануне поздно вечером украинские войска нанесли по Луганску массированный удар из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Позже появилась информация о сбитой над городом ракете «Точка-У».