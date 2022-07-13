В ЛНР рассказали о применении Украиной подлой тактики в ходе обстрелов Луганска

По словам офицера НМ ЛНР Андрея Марочко, часть ракет упала на территории части ПВО, но они не разрушили там никакой инфраструктуры, так как объект строился с тем учетом, что должен выдержать даже ядерный удар.

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Украина применила подлую и человеконенавистническую тактику во время ночного обстрела Луганска, выпустив ракеты одновременно по жилым районам в центре города и по части ПВО.

Но зенитчики сделали правильный выбор и в первую очередь уничтожали цели, угрожающие мирным людям. Об этом «Звезде» сообщил представитель НМ ЛНР Андрей Марочко.

По словам Марочко, часть ракет упала на территории части ПВО, но они не разрушили там никакой инфраструктуры, так как объект строился с тем учетом, что должен выдержать даже ядерный удар.

Офицер Народной милиции заявил, что сейчас с безопасностью все в порядке, небо закрыто, ведется плановая боевая работа.

Ранее «Звезда» показывала, как выглядит строящийся мультифункциональный медцентр в Луганске.