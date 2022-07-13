В стране и мире В стране и мире Материалы Следствия ТЕГИ

В ЛНР рассказали о применении Украиной подлой тактики в ходе обстрелов Луганска

Тимур Шерзад
10:28 13.07.2022
По словам офицера НМ ЛНР Андрея Марочко, часть ракет упала на территории части ПВО, но они не разрушили там никакой инфраструктуры, так как объект строился с тем учетом, что должен выдержать даже ядерный удар.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Mihir Melwani, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Украина применила подлую и человеконенавистническую тактику во время ночного обстрела Луганска, выпустив ракеты одновременно по жилым районам в центре города и по части ПВО.

Но зенитчики сделали правильный выбор и в первую очередь уничтожали цели, угрожающие мирным людям. Об этом «Звезде» сообщил представитель НМ ЛНР Андрей Марочко.

По словам Марочко, часть ракет упала на территории части ПВО, но они не разрушили там никакой инфраструктуры, так как объект строился с тем учетом, что должен выдержать даже ядерный удар.

Офицер Народной милиции заявил, что сейчас с безопасностью все в порядке, небо закрыто, ведется плановая боевая работа.

Ранее «Звезда» показывала, как выглядит строящийся мультифункциональный медцентр в Луганске.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:29 В стране и мире
Глава ДНР заявил, что смертная казнь в республике будет предполагать расстрел
10:22 В стране и мире
Видео
Сильный пожар вспыхнул в многоквартирном доме на юго-западе Москвы
10:03 В стране и мире
В МИД РФ назвали досмотр судов одним из условий вывоза украинского зерна
09:25 В стране и мире
Видео
Удар по спящему городу: власти ЛНР рассказали о последствиях ночного обстрела Луганска
08:22 В стране и мире
МО Великобритании отвергло обвинения в убийствах мирных граждан Афганистана
Популярное
Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут
Опубликовано первое полноценное фото с телескопа James Webb
Видео
Компромат, разврат, наркотики: почему американцы считают Хантера Байдена угрозой нацбезопасности США
Видео
Корреспондент показал, как ВСУ чуть не устроили катастрофический взрыв в Северодонецке
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.