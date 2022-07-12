СБУ задержала под Киевом торговцев оружием, выдававших себя за правоохранителей

В ходе обысков у задержанных нашли поддельные бланки разрешений на ношения оружия.

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СБУ задержала в Киевской области торговцев оружием, выдававших себя за правоохранителей, они собирались сбыть 13 автоматов АК-74. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

«Сотрудники СБУ задокументировали факт нелегального сбыта 13 автоматов АК-74 и 3 тыс. патронов к ним. Злоумышленники пытались реализовать это оружие за 20 тыс. дол.», - сообщила СБУ в своем Telegram-канале.

Как уточняется, в общей сложности у злоумышленников изъяли 15 автоматов и более шести тысяч патронов. Для прикрытия они выдавали себя за правоохранителей.