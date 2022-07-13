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NYT: Twitter подал в суд на Маска за его отказ покупать соцсеть

Максим Крюков
01:03 13.07.2022
Суду американского штата Делавэр предстоит разобраться, было ли у генерального директора Tesla и SpaceX право на расторжение сделки в одностороннем порядке.
NYT: Twitter подал в суд на Маска за его отказ покупать соцсеть
© Фото: Javier Rojas, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Компания Twitter подала иск в суд на американского бизнесмена Илона Маска, чтобы добиться приобретения соцсети миллиардером. Об этом пишет издание The New York Times.

По данным газеты, соответствующий судебный иск был подан компанией в суд штата Делавэр.

«Twitter инициирует этот иск, чтобы запретить Маску дальнейшие нарушения, заставить Маска выполнить свои юридические обязательства и принудить к завершению слияния при выполнении нескольких невыполненных условий», - следует из документов, переданных в канцлерский суд американского штата.

Суду предстоит определить, было ли у генерального директора Tesla и SpaceX право на расторжение сделки в одностороннем порядке.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что акции Twitter упали на 11% после новости о том, что предприниматель из США Илон Маск принял решение отказаться от покупки социальной сети за 44 миллиарда долларов. Кроме того, по информации американского канала, акции компании Tesla, которой управляет миллиардер, упали примерно на 6,5%.

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