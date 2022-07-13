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Лепс назвал свою любимую песню Шатунова

Анна Назайкина
10:48 13.07.2022
Музыкант добавил, что в настоящий момент идет переговорный процесс о покупке, однако он выразил сомнение в том, что сделку удастся заключить.
Лепс назвал свою любимую песню Шатунова
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Певец и музыкант Григорий Лепс рассказал журналисту «Звезды», какая песня солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова является его любимой. Он отметил, что «Белые розы» - это фаворит среди хитов артиста.   

Лепс подчеркнул, что планирует покупку нескольких песен для молодежи. Он добавил, что в случае, если все-таки удастся приобрести права на хиты Шатунова, они смогут получить новый облик.

«Я хотел приобрести несколько произведений. "Белые розы" те же, “Закат”. Буквально несколько, три-четыре произведения... Но я хотел приобрести их для молодого поколения. Может, по-своему они их страктуют... У песен появится другое лицо», - сказал Лепс.

Музыкант добавил, что в настоящий момент идет переговорный процесс о покупке, однако он выразил сомнение в том, что сделку удастся заключить.

Шатунов умер 23 июня. Он ушел из жизни в возрасте 48 лет. Причиной, как утверждалось, стал обширный инфаркт.

В день трагедии Шатунов отдыхал с друзьями в Подмосковье. Певец внезапно пожаловался на боли в сердце. В карете скорой помощи он пережил клиническую смерть. В больнице врачи пытались реанимировать его, однако безуспешно.

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