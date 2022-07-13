Опубликованы кадры прихода циклона «Зельда» в Санкт-Петербурге

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На Санкт-Петербург обрушился циклон «Зельда», в результате чего в Северной столице был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя, ветра и гроз в разных районах города.

Пресс-служба небоскреба «Лахта Центр» опубликовала видео, на котором видно движение устрашающего погодного явления.

«"Оранжевый" уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий. Правительство Санкт-Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам», - говорится в сообщении метеослужбы.

Ранее стало известно, что во Владивостоке мощный циклон принес сильный дождь и привел к подтоплениям, сходу грунта на дороги и отключению света на ряде улиц города. В Приморье объявили штормовое предупреждение. Бригады поднимают решетки на сетях ливневой канализации, чтобы быстрее спустить воду с дорог.