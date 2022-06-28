Потоп в Приморье: кадры последствий мощных ливней во Владивостоке

Местные синоптики сообщили, что самые сильные осадки выпадут во вторник в ряде районов Приморья.

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Во Владивостоке мощный циклон принес сильный дождь и привел к подтоплениям, сходу грунта на дороги и отключению света на ряде улиц города.

В Приморье объявили штормовое предупреждение. По прогнозу местных синоптиков, самые сильные дожди пройдут во вторник в ряде районов, днем они распространятся на значительную часть края.

Так, администрация города отмечает, что дорожная служба ведет мониторинг низин, где во время дождей случаются подтопления. Бригады поднимают решетки на сетях ливневой канализации, чтобы быстрее спустить воду с дорог. Кроме этого, глава Приморья Олег Кожемяко поручил привести в усиленный режим работы дорожные и коммунальные службы.

«Уже есть обрушение грунта на дороге в Дальнегорске, еще по ряду участков зафиксирован подъем воды», - цитирует РИА Новости слова Кожемяко.

Несколькими днями ранее на территории Симферопольского района ввели режим ЧС из-за подтоплений нескольких сельских поселений и разрушений дамб после сильных ливней. Количество выпавших осадков за сутки (с 22 на 23 июня) составило до 124 мм. Это существенно превысило месячную норму.