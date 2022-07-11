Участник хакерской группы RaHDIt рассказал о связях СБУ с криминалом и контрабандистами

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Украинская разведка работает с криминальными группировками и контрабандистами для перепродажи поставляемого коллективным Западом оружия и боеприпасов на «черном рынке». Об этом рассказал участник российской хакерской группы RaHDIt.

«Совершенно точно мы знаем, что украинская разведка работает и с криминальными группировками, с контрабандистами. Куда потом идут деньги от продажи оружия Европе - это мы уже сказать не можем, возможно, они как-то таким образом себе получают дополнительное финансирование, но хотя, если честно, у нас есть сильное подозрение, что эти деньги просто кто-то откладывает себе на пенсию», - сказал хакер в интервью РИА Новости.

Речь идет о не столько о стрелковом оружии, уточнил он, а о противотанковых установках. Есть информация, что поставляемые Киеву гранатометы и противотанковые системы перепродаются обратно на Запад, где используются в организации покушений и убийств.

«... используя новейшие американский, или английский, или немецкий гранатомет, гораздо легче разобраться с конкурентом, который перемещается на бронированном лимузине», - уточнил хакер, подтвердив, что речь идет об американских Javelin и британских NLAW.

Ранее стало известно, что в руках российской хакерской группы RaHDIt оказались секретные оперативные документы о действиях украинской армии. Кроме того, в их распоряжении есть данные об обстановке на фронте.

Как отметил участник группы RaHDIt, многие данные удается получать от украинской группы «Берегини». Ей помогают люди, которые остались на службе в Вооруженных силах Украины.