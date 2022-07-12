Чудо в Кузбассе: первые кадры с найденным под завалами шахты горняком
Горная выработка на участке шахты «Распадская-Коксовая» обрушилась 5 июля, мужчину искали шесть дней.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Врачи Центра медицины катастроф доставили горянка с шахты «Распадская-Коксовая» в профильный Центр здоровья в Кузбассе. Шесть дней мужчина провел под завалами и чудом остался жив.
Пятого июля на участке шахты «Распадская-Коксовая» обрушилась горная выработка. В результате происшествия пострадал один из горняков. Еще двое были объявлены пропавшими без вести, а позже - погибшими.
Предположительно, причиной случившегося стал подземный толчок. В настоящее время поисково-спасательная операция на шахте завершена. Горные работы приостановлены на 90 суток.