Чудо в Кузбассе: первые кадры с найденным под завалами шахты горняком

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Врачи Центра медицины катастроф доставили горянка с шахты «Распадская-Коксовая» в профильный Центр здоровья в Кузбассе. Шесть дней мужчина провел под завалами и чудом остался жив.

Пятого июля на участке шахты «Распадская-Коксовая» обрушилась горная выработка. В результате происшествия пострадал один из горняков. Еще двое были объявлены пропавшими без вести, а позже - погибшими.

Предположительно, причиной случившегося стал подземный толчок. В настоящее время поисково-спасательная операция на шахте завершена. Горные работы приостановлены на 90 суток.