Bloomberg озвучил сумму внешнего долга Украины к сентябрю

Утверждается, что в Киеве изучают возможность реструктуризации долга в условиях нынешнего положения экономики страны.

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Украина до 1 сентября должна выплатить внешний долг в $1,4 миллиарда. Об этом 30 сообщил Bloomberg, ссылаясь на собственные подсчеты и полученную от источников информацию.

«У Украины есть время до 1 сентября, когда ей нужно выплатить долг в размере $1,4 млрд, включая проценты», - отмечается в публикации.

Как утверждается, на Украине изучают возможность реструктуризации долга в условиях нынешнего положения экономики страны. Киев также рассматривает вариант с предоставлением Западом замороженных российских золотовалютных резервов. Однако данный вариант юридически считается спорным.

Ранее в Верховной раде зарегистрировали проект постановления об обращении к главе Украины Владимиру Зеленскому и правительству с предложением о списании внешнего долга страны. В документе подчеркивалось, что экономические потери Украины на данный момент составляют до $4 млрд ежедневно.