Доллар сравнялся в цене с евро впервые за двадцать лет
Практически сравнялись курсы валют и по отношению к рублю.
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press
Евро и доллар сравнялись в цене. Курс «один к одному» можно наблюдать в биржевом калькуляторе Google - этот инструмент демонстрирует текущие котировки, собирает финансовые данные и опирается на сводную информацию, собранную из информации крупнейших бирж стран Запада. Подобного паритета валют не наблюдалось с 2002 года.
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