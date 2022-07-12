Доллар сравнялся в цене с евро впервые за двадцать лет

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Официальный курс Центробанка, установленный на 12 июля предполагает, что за один доллар США будут давать 0,99721 Евро. Практически сравнялись курсы валют и по отношению к рублю. Регулятором установлена цена в 61,81 рубля за евро и 61,3 рубля за доллар.

Введенный в оборот в январе 1999 года евро изначально торговался дороже доллара. В различные периоды времени европейская валюта дешевела по отношению к заокеанской, но в 2003 году евро пошел в рост и уже не уступал первенства.

Эксперты связывают падение курса евро с нестабильностью в евроэкономике, ожиданием инфляции и рецессии на фоне неопределенности в поставках энергоресурсов. Доллар укрепляется благодаря жесткой политике ФРС США по борьбе с инфляцией, что приводит к девальвации иных резервных валют.