В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Володин предсказал отказ стран ЕС от евро из-за кризиса

Анна Касаткина
10:26 29.06.2022
Проблемы, возникшие в Европе, будут только усугубляться, отметил спикер Госдумы.
Володин предсказал отказ стран ЕС от евро из-за кризиса
© Фото: Torsten Beckerimage. BROKER, globallookpress
Читайте нас на:

Кризис в странах Евросоюза может обернуться ослаблением евро и возвратом государств к использованию национальных валют. Такое предположение в своем Telegram-канале сделал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Володин отметил, что у ряда европейских стран, таких как Греция, Италия, Португалия, Испания и Франция, по отношению к ВВП внешние долги достигли критического размера. И если раньше более бедным странам могли оказать помощь богатые, то теперь они тоже столкнулись с проблемами. Не спешит на помощь Европе и США, так как ослабление зоны евро, конкурирующей с долларовой, им выгодно, и можно навязать дорогие ресурсы, подчеркнул спикер Госдумы.

«Все эти проблемы будут усугубляться. Что может стать причиной кризиса Евросоюза, как следствие - ослабления евро и, возможно, даже возврата к национальным валютам», - пояснил Володин.

Курс евро на торгах 29 июня опустился ниже 54 рублей впервые с апреля 2015 года. Курс доллара упал ниже 51 рубля впервые с мая 2015 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что доллар и евро в современном мире все чаще используются как инструмент политического и экономического давления, а потому работа по дедолларизации в стране будет продолжена.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:40 В стране и мире
Видео
До 40 процентов летальности: вирусолог рассказал, чем опасен вирус конго-крымской лихорадки
09:27 В стране и мире
В Минтрансе заявили, что россиянам вернут деньги за отмененные авиарейсы
08:18 В стране и мире
Экспертиза выявила психопатию у приговоренного к смертной казни в ДНР наемника
07:44 В стране и мире
Видео
В Уфе маршрутка столкнулась с двумя авто и отлетела на пешеходов
07:23 В стране и мире
В МИД подтвердили получение ноты Киева о введении визового режима с Россией
Популярное
Reuters: «Русский салат» в меню шокировал участников саммита НАТО
Видео
МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
Видео
«Клоун и козел»: военнослужащие ВСУ поделились мнением о Зеленском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.