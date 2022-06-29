Володин предсказал отказ стран ЕС от евро из-за кризиса

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Кризис в странах Евросоюза может обернуться ослаблением евро и возвратом государств к использованию национальных валют. Такое предположение в своем Telegram-канале сделал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Володин отметил, что у ряда европейских стран, таких как Греция, Италия, Португалия, Испания и Франция, по отношению к ВВП внешние долги достигли критического размера. И если раньше более бедным странам могли оказать помощь богатые, то теперь они тоже столкнулись с проблемами. Не спешит на помощь Европе и США, так как ослабление зоны евро, конкурирующей с долларовой, им выгодно, и можно навязать дорогие ресурсы, подчеркнул спикер Госдумы.

«Все эти проблемы будут усугубляться. Что может стать причиной кризиса Евросоюза, как следствие - ослабления евро и, возможно, даже возврата к национальным валютам», - пояснил Володин.

Курс евро на торгах 29 июня опустился ниже 54 рублей впервые с апреля 2015 года. Курс доллара упал ниже 51 рубля впервые с мая 2015 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что доллар и евро в современном мире все чаще используются как инструмент политического и экономического давления, а потому работа по дедолларизации в стране будет продолжена.