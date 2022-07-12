В ВГА Энергодара заявили, что украинские БПЛА сбросили две мины рядом с Запорожской АЭС
В результате нападения повреждены кровля здания и остекление.
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Украинские беспилотники в ночь на вторник, 12 июля, сбросили две мины на здание вблизи Запорожской АЭС. Об инциденте сообщила пресс-служба ВГА Энергодара.
«Сегодня в 00:26 два ударных БПЛА ВСУ сбросили две мины калибром 120 миллиметра на здание, расположенное вблизи Запорожской АЭС. Повреждена кровля и остекление», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.
Также сообщается, что в результате ночной атаки украинских беспилотников никто не пострадал.