В стране и мире В ВГА Энергодара заявили, что украинские БПЛА сбросили две мины рядом с Запорожской АЭС Ян Брацкий В результате нападения повреждены кровля здания и остекление. © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: Украинские беспилотники в ночь на вторник, 12 июля, сбросили две мины на здание вблизи Запорожской АЭС. Об инциденте сообщила пресс-служба ВГА Энергодара. «Сегодня в 00:26 два ударных БПЛА ВСУ сбросили две мины калибром 120 миллиметра на здание, расположенное вблизи Запорожской АЭС. Повреждена кровля и остекление», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства. Также сообщается, что в результате ночной атаки украинских беспилотников никто не пострадал. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика