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Ключевой узел обороны ВСУ: что происходит с наступлением под Лисичанском

02:55 01.07.2022
Ранее на Харьковском направлении удалось освободить еще один населенный пункт - Дементиевку.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда", Telegram.org/РИА Новости © Фото: Народная милиция ЛНР, Telegram
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Штурмовые отряды России и ЛНР взяли Лисичанский НПЗ - это один из ключевых узлов обороны противника к югу от города. Бои идут и в самом Лисичанске. Наши подразделения контролируют около половины территории. Дорога на Северск фактически перерезана, и враг вынужден беспорядочно отступать под постоянными ударами российской артиллерии.

Под прикрытием танка бойцы Народной милиции Луганской республики отбивают метр за метром. С поля боя Лисичанск как на ладони, последний укрепрайон украинских националистов в ЛНР.

Над нефтеперерабатывающим завод под Лисичанском еще поднимается дым, но предприятие уже под контролем подразделений российской армии и бойцов ЛНР. Российские военные взяли Волчеяровку - ключевую точку на Лисичанском направлении. Захваченный Нефтеперерабатывающий завод был складом и перевалочной базой ВСУ. Украинские подразделения пытаются уйти к Северску, но только путей к отступлению практически не осталось.

Позиции противника в Лисичанске обстреливают не только боевыми, но и агитснарядами. Вместо осколков разлетаются листовки с предложением сложить оружие в обмен на гарантии сохранения жизни и оказания медпомощи.

Возможно, это предложение не всем будет понятно без перевода. В районах Северска и на южной окраине Лисичанска зафиксированы передвижения подразделений иностранных наемников.

Дорога в освобожденный Северодонецк. По обочинам сгоревшая украинская техника. Разрушенные дома и здание местной больницы, здесь погибли три сотрудника. В городе также орудовали иностранные наемники и украинские националисты.

В окрестностях освобожденного Красного Лимана в ДНР тоже продолжаются бои. Противник засел на высоте, откуда обстреливает город. На севере, возле границы двух республик, в поселке Кировское боевики нанесли удар по школе и церкви. А в селе Старый Караван перед отступлением разграбили дома.

Ясиноватая тоже в огне. Под обстрел попали больница, школа, дома горожан. У Елены квартира сгорела еще во время обстрелов в 2014 году. В новой теперь тоже невозможно жить.

В то же время, обстрелы центральных районов Донецка резко сократились. Российские военные и подразделения
Народной милиции нанесли несколько контрударов. Так, например, армейская авиация уничтожила по два завода реактивных систем «Град». В результате, жители большей части столицы ДНР уже несколько дней не слышат сигналов воздушной тревоги

На Харьковском направлении удалось освободить еще один населенный пункт - Дементиевку. Между Балаклеей и Изюмом продолжается активная работа артиллерии российских Вооруженных сил. Вблизи Угледара попытка противника перейти в наступление привела к большим потерям со стороны ВСУ. Под Славянском союзные силы ведут бои по нескольким направлениям и приближаются к городу.

Накануне помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев рассказал «Звезде» о 50-процентном контроле над территорией города Лисичанск. По его словам, часть города со стороны нефтеперерабатывающего завода уже контролируется.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина, Павел Кольцов, Николай Баранов.

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