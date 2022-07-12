«Тигры» в воздухе: кадры ночного полета обученных инструкторами РФ сирийских десантников

Чтобы запечатлеть то, что видит десантник, прыгая с парашютом в ночное небо, съемочная группа «Звезды» закрепила на голове одного из них экшн-камеру и мощный налобный фонарик.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Перед ночным десантированием сирийские парашютисты из дивизии специального назначения «Тигры» проверяют самый важный элемент снаряжения. Обычный электрический фонарик в кромешной темноте может спасти жизнь и помочь избежать травм.

Фонарик находится у военного на руке. Когда боец будет доставать стропы управления, он включает фонарик, который будет освещать купол парашюта полностью.

Чтобы запечатлеть то, что видит десантник, прыгая с парашютом в ночное небо, съемочная группа «Звезды» закрепила на голове одного из них экшн-камеру и мощный налобный фонарик.

Когда вертолет поднимается на высоту в 600 метров, наступает момент - сделать шаг в рампу, за порогом которой только черная ветреная бездна. И каждый с гордостью и волнением преодолевает этот рубеж. Увидеть происходящее во всей красе помогают камеры ночного видения.

У бойцов дивизии специального назначения «Тигры» очередной экзамен, впервые в жизни они прыгают с парашютами в ночное время. Конечно, многое зависит от мастерства летчиков, чтобы произвести выброску точно на площадку приземления. И при выходе за борт парашютисты первые секунды в темноте работают буквально на ощупь и, чтобы ориентироваться в темноте и иметь возможность подсветить себе, каждый из них взял с собой по три фонарика.

На земле парашютистам показывает верное направление светящийся квадрат, обозначающий точное место для приземления.

В это время все происходящее в небе с земли кажется компьютерной игрой. Светящийся вертолет словно НЛО выбрасывает звездный десант. Отделяющиеся от него парашютисты на фоне галактики плывут, как медузы в «пятом океане».

После удачного приземления необходимо быстро собрать парашют. И это не проблема. Электрический свет в ночной пустыне распространяется еще лучше.

«Я сначала боялся, но потом наши русские друзья научили нас абсолютно всем тонкостям. Перед ночным десантированием мы прыгали с тренажеров с завязанными глазами, ничего не видя перед собой. Мы знаем, как действовать в случае полного или частичного отказа парашюта и умеем вовремя раскрывать запасной», - рассказал парашютист Язан Дип.

Российские инструкторы вложили в своих подопечных все необходимые знания на тренировочном воздушно-десантном комплексе, где можно с нуля подготовить бойца к любым видам прыжков.

«Я их готовлю. Чтобы у них зрение сразу же восстановилось, необходимо проморгаться 3-4 раза, и тогда зрение потихонечку будет переходить в ночной режим. Перед приземлением ноги идут в постоянном приземлении - бывает обман зрения, что земля уже рядом, а она будет не рядом, и он будет ловить землю ногами - такое нельзя допустить, поэтому ноги всегда находятся в напряжении», - отметил инструктор по воздушно-десантной подготовке Василий.

Это сирийское подразделение полностью укомплектовано российскими парашютными системами Д-6. Это позволит им постепенно достичь необходимого уровня и стать профессионалами. На «Тигров» в Сирийской Арабской Республике возлагают большие надежды. Имея у себя десантников, дивизия будет еще более боеспособной и сможет полностью очистить свою родину от террористов.

Ранее телеканал «Звезда» рассказал, как сирийские «Тигры» впервые прыгнули с парашютами в полной боевой амуниции. При себе у десантников находилось все необходимое снаряжение и оружие. Сухпаек, вода, автоматы, пулеметы, гранатометы, боеприпасы, средства для оказания первой медицинской помощи. Компактно укладывать все это сирийцев обучили российские инструкторы.