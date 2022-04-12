В Гознаке сообщили, что модернизированные рубли получат новую защиту

Руководитель предприятия сообщил, что российские банкноты получат машиночитаемые признаки, учитывающие произошедшее обновление оборудования за последние годы, на котором сегодня обрабатываются банкноты.

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Новые модернизированные банкноты российского рубля будут выпущены до 2025 года. Сообщается, что Банк России в 2021 году анонсировал выпуск новых денежных знаков. Так, номинал в 100 рублей будет выпущен в 2022 году, 1000 и 5000 рублей - в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году, и 10 и 50 рублей - в 2025 году.

Глава АО «Гознак» Аркадий Трачук сообщил, что модернизированные рублевые банкноты получат новые защитные признаки, в том числе машиночитаемые. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Кроме изменения образа, появятся и новые защитные признаки. В том числе - машиночитаемые, учитывающие произошедшее за последние годы обновление оборудования, на котором сегодня обрабатываются банкноты. Это существенные изменения, для которых проводится достаточно большая работа», - рассказал руководитель Гознака.

Он рассказал о самой трудоемкой части работы для подготовки купюр к печати. Отмечено, что сложная, многослойная картинка, которая очень тщательно прорабатывается при создании, - уже является защитным признаком банкноты.

Трачук пояснил, что сначала идею банкноты рисует художник «в первом приближении». После одобрения концепта картинки, она несколько месяцев «раскладывается» специалистами по слоям. Ими уточняется, как это будет выглядеть на гравюре и какими будут скрытые изображения, а также каких визуальных эффектов нужно достичь.

Ранее в Гознаке сообщили о возможной задержке выхода новой банкноты в 100 рублей. Отмечено, что планы по выпуску купюры по-прежнему в силе, но в настоящее время делается все необходимое, чтобы обновленная купюра номиналом в 100 рублей попала в оборот.