В Госдепе заявили, что у НАТО нет агрессивных намерений в адрес РФ

На саммите Североатлантического альянса в Мадриде Россия была названа прямой угрозой безопасности блока.

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НАТО не имеет агрессивных намерений в отношении России. Данное заявление сделали в Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки, комментируя высказывание секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что объявление России врагом ведет к дестабилизации безопасности в Европе.

«НАТО - оборонительный альянс, который не представляет угроз для какой-либо страны и не имеет агрессивных намерений в адрес России», - цитируют слова представителя Госдепа РИА Новости.

На саммите НАТО, который проходил в Мадриде, лидеры стран-участниц Североатлантического альянса назвали Россию самой значительной и прямой угрозой безопасности блока. В прошлой стратегической концепции НАТО, принятой в 2010 году, РФ была названа стратегическим партнером.

Николай Патрушев заявил, что решение Североатлантического альянса назначить Россию главной угрозой для объединения может привести к эскалации напряженности и дестабилизации безопасности в Европе, а также противоречит основополагающему акту Россия-НАТО. По его словам, НАТО полностью проигнорировал требования Москвы по гарантиям безопасности, наращивает военные силы на восточном фланге и принял решения о вступлении Швеции и Финляндии.