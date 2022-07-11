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Эксперт предупредил о вероятном росте заболеваемости COVID-19 с середины августа

Максим Крюков
04:14 11.07.2022
По данным оперативного штаба, за последние сутки в России зарегистрировано более 3,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, при этом были госпитализированы 748 человек.
Эксперт предупредил о вероятном росте заболеваемости COVID-19 с середины августа
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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С середины августа и осенью в России может наблюдаться рост заболеваемости коронавирусом в связи с тем, что люди могут заболевать повторно спустя полгода после перенесенной болезни. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Прошло полгода, иммунитет снижается, и люди будут заболевать повторно... Рост заболеваемости в любом случае будет - примерно с середины августа и осенью. Вопрос будет стоять в тяжести протекания инфекции», - сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, дальнейшая эпидемиологическая обстановка будет зависеть от того, насколько снизился у людей иммунитет к вирусу, есть ли защита от повторного заболевания и появления новых мутаций инфекции.

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, за последние сутки в России зарегистрировано более 3,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом были госпитализированы 748 человек.

Ранее стало известно, что коэффициент заболеваемости коронавирусом в России достиг отметки 1,13, что является максимумом с 13 февраля. Данный показатель указывает, сколько человек может заразить заболевший до изоляции. Наибольший коэффициент выявлен в Нижегородской области - 1,69.

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