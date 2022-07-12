Экс-спецназовец назвал способ выспаться за 10 минут

По его словам, несмотря на то, что сон продолжается всего несколько минут, заряд бодрости будет сравним с отдыхом продолжительностью не менее шести часов.

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Бывший американский боец спецназа Джоко Виллинк поделился способом, который дает возможность отдохнуть в течение дня. Об этом пишет британская газета Daily Express.

Спецназовец утверждает, что при ощущении усталости он в любой момент способен заснуть в кратчайшее время и подремать около восьми-десяти минут. По словам Виллинка, для этого необходимо сделать так, чтобы ноги находились выше сердца. Например, можно лечь на пол и положить ноги на какой-нибудь предмет.

«Если вы действительно устали, то заснете очень быстро», - сказал он.

Американец отметил, что данный способ помогает человеку чувствовать себя выспавшимся. Несмотря на то, что сон продолжается всего несколько минут, заряд бодрости будет сравним с отдыхом продолжительностью не менее шести часов.

Ранее американские ученые провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что люди, которые привыкли досаливать пищу, подвержены более высокому риску преждевременной смерти. У тех, кто добавляет соль в блюдо, риск умереть раньше оказался на 28% выше по сравнению с теми, кто никогда не использовал эту пищевую добавку или делал это крайне редко. Помимо этого, исследование выявило более низкую продолжительность жизни среди людей, которые всегда добавляли соль.