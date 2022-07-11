Ученые назвали пищевую привычку, которая может привести к преждевременной смерти

Профессор отметил, что даже незначительное снижение потребления соли или полный отказ от пищевой добавки могут привести к существенной пользе для здоровья.

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Люди, которые привыкли досаливать пищу, подвержены более высокому риску преждевременной смерти. Данное исследование, в котором приняли участие более пятисот тысяч человек, было проведено американскими учеными из Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета в Новом Орлеане.

В опубликованном в журнале European Heart Journal материале отмечается, что натрий, который входит в состав пищевой соли (NaCl), увеличивает риск возникновения рака, приводит к высокому кровяному давлению и инсульту. По словам авторов статьи, анализ мочи может помочь в оценке общего потребления человеком пищевой добавки. Однако данный способ может не отражать реального положения дел, так как многие продукты изначально содержат большое количество соли.

«В западной диете соль, добавляемая за столом, составляет 6-20% от общего потребления вещества. Это дает уникальную возможность оценить связь между потреблением натрия и риском смерти», - заявил профессор Лу Ци.

Ученые скорректировали анализ на основе множества факторов, способных оказать влияние на результаты, таких как пол, возраст, расовая принадлежность, вес, курение, употребление алкоголя, физическая активность, диета и медицинское состояние. Участники исследования наблюдались в среднем девять лет. Преждевременная смерть была определена как наступившая в возрасте до 75 лет.

Группа исследователей пришла к выводу, что у тех, кто добавляет соль в блюдо, риск умереть раньше оказался на 28% выше по сравнению с теми, кто никогда не использовал эту пищевую добавку или делал это крайне редко. Помимо этого, исследование выявило более низкую продолжительность жизни среди людей, которые всегда добавляли соль. Также в работе отмечается, что употребление фруктов и овощей значительно снижает эти риски. Как объяснил профессор Ци, они являются основными источниками калия, который оказывает защитный эффект.

Профессор выразил мнение, что даже незначительное снижение потребления соли или полный отказ от пищевой добавки могут привести к существенной пользе для здоровья.

Ранее масштабное исследование ученых показало, что загрязнение фруктов опасными пестицидами увеличилось на 53%. В Pesticide Action Network сообщили, что это произошло со времени последнего исследования, за 9 последних лет.