США опубликовали перечень товаров из России с повышенной пошлиной

В список не вошли российские палладий, платина и титан.

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Соединенные Штаты Америки опубликовали список, включающий 570 товаров российского производства, на которые с конца июля будут введены повышенные импортные пошлины в 35%. Соответствующий перечень был опубликован на сайте документов правительства США.

«Продукция из Российской Федерации должна облагаться 35% пошлиной», - следует из документа.

Стоит отметить, что в расширенный список не вошли палладий, платина и титан из России.

В конце июня сообщалось, что в Белом доме планируют повысить пошлины на 570 различных групп товаров, импортируемых из РФ, общей стоимостью в 2,3 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты ввели запрет на импорт золота из России. В Минфине страны также отметили, что запрет не касается золота, которое находилось за пределами Российской Федерации на момент вступления в силу данного распоряжения.