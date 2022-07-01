В стране и мире В стране и мире В стране и мире

США опубликовали перечень товаров из России с повышенной пошлиной

Максим Крюков
23:03 01.07.2022
В список не вошли российские палладий, платина и титан.
США опубликовали перечень товаров из России с повышенной пошлиной
© Фото: White House, Global Look Press
Читайте нас на:

Соединенные Штаты Америки опубликовали список, включающий 570 товаров российского производства, на которые с конца июля будут введены повышенные импортные пошлины в 35%. Соответствующий перечень был опубликован на сайте документов правительства США.

«Продукция из Российской Федерации должна облагаться 35% пошлиной», - следует из документа.

Стоит отметить, что в расширенный список не вошли палладий, платина и титан из России.

В конце июня сообщалось, что в Белом доме планируют повысить пошлины на 570 различных групп товаров, импортируемых из РФ, общей стоимостью в 2,3 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты ввели запрет на импорт золота из России. В Минфине страны также отметили, что запрет не касается золота, которое находилось за пределами Российской Федерации на момент вступления в силу данного распоряжения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:38 В стране и мире
Мишустин подписал постановление о прекращении участия РФ в частичных соглашениях Совета Европы
18:14 В стране и мире
Видео
В МИД РФ заявили, что в вопросе транзита в Калининград мяч на стороне ЕС и Литвы
18:01 В стране и мире
Сотрудники Госавтоинспекции прекратят использовать ручные радары
17:43 В стране и мире
В ДНР предъявили обвинение еще двум британским наемникам
16:56 В стране и мире
Глава Якутии показал первые фото с выжившим при крушении Ан-2
Популярное
Reuters: «Русский салат» в меню шокировал участников саммита НАТО
Видео
МО РФ: детонация уничтоженных в Кременчуге украинских боеприпасов вызвала пожар в неработающем ТЦ
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
Видео
«Клоун и козел»: военнослужащие ВСУ поделились мнением о Зеленском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.